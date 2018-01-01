一周民生看点丨西安12345市民服务热线正式开通

上周是2017年的最后一周，这一周民生方面的好消息不少：
西安12345市民服务热线正式开通，群众又多了一个表达诉求的通道。
全国“交通一卡通”可以在西安地铁使用了，以后外地持交通一卡通的朋友坐西安地铁可以直接刷卡，不用再单独买票。
西安市2018年1月1日起办理有证房屋抵押时，将不再扣押不动产证（房产证）。
除此之外，我们还要提醒你这些事情：
陕西进入流感高发季，近期来医院看感冒的患者明显增多。请市民注意预防。
西安"车让人"究竟该怎么让? 西安市交警支队秩序处秩序科的民警明确告诉市民，有7种情况需要“车让人”。
……
一起来看看2017年末的最后一周都发生了哪些关乎你我的民生新消息。
12月31日下午记者从西安地铁了解到，全国“交通一卡通”即日起开始在西安地铁使用，以后外地持交通一卡通的朋友坐西安地铁可以直接刷卡，不用再单独买票了。
目前西安市民使用的长安通采用的是住建部的密钥，从12月31日开始，西安地铁也将兼容交通运输部密钥体系下的城市一卡通。外地的朋友不论您来自哪里，只要您手中的卡片上有“交通一卡通”标志，即意味着这张卡也可以在西安地铁上刷卡乘车，免去了排队买票的麻烦。
至此，西安地铁闸机实现了长安通和交通一卡通的通用。
编辑： 谢卓
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