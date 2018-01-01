男子买新车发现车被修过，店方：没事故因生锈换梁。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）贺先生2017年8月份买了新车，本来开着一直挺好，结果在保养时发现自己车的发动机梁有点蹊跷。

贺先生：“卸下了发动机护板，下面有个梁，梁上面有个条子。”

这可不是普通的条子，而是一个快递的收货单。上面详细记着收货的日期。

贺先生：“我是8月29日买的车，但是这个梁发过来是在8月11日。”

除了日期，这个单子上的收货人地址是陕西汽贸，也就是说4s店收到了这根发动机大梁并在销售前进行了更换。

贺先生：“如果是厂家更换了，会发到福建厂家，而不会发到陕西汽贸。”

贺先生越想越不对，发动机梁发生了更换，这车在自己买到前究竟到底发生过什么呢？

贺先生：“肯定是出了事故，所以才换梁。”

随后，记者和贺先生来到了这家东南汽车的4s店内，为了搞清事实，贺先生要求厂家再次打开了发动机护板。

贺先生：“我掏的新车的钱，这还买了个换过配件的车。”

4s店客户服务部负责人：“这是一根支撑梁，这个是发动机的梁等于是个支架。”

4s店客户服务部负责人告诉记者，这个梁确实是他们在卖车前换的，但这车并不是事故车。

4s店客户服务部负责人：“我们检查时发现这个梁防锈没有做好。”

贺先生：“那你换配件应该告诉我啊。”

4s店客户服务部负责人：“然后我们就给客户换了一根。”

售车合同中明确说明，如更换配件，4s店需要告知客户，贺先生说，如果不是这次保养自己多看了两眼，到现在都不知道自己的车原零件被换过。

贺先生：“我要知道，肯定不会选择这辆车。”

记者：“更换配件是否需要告知客户呢？”

4s店客户服务部负责人：“需要的，确实是我们工作上出现了问题，销售没有给客户告知。”

贺先生说，对于自己的爱车是否发生过事故，自己还要作进一步鉴定，目前，他已经将此事反映给了辖区工商所。

编辑： 张娟