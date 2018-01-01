男子买新车发现车被修过，店方：没事故因生锈换梁。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌）贺先生2017年8月份买了新车，本来开着一直挺好，结果在保养时发现自己车的发动机梁有点蹊跷。
贺先生：“卸下了发动机护板，下面有个梁，梁上面有个条子。”
这可不是普通的条子，而是一个快递的收货单。上面详细记着收货的日期。
贺先生：“我是8月29日买的车，但是这个梁发过来是在8月11日。”
除了日期，这个单子上的收货人地址是陕西汽贸，也就是说4s店收到了这根发动机大梁并在销售前进行了更换。
贺先生：“如果是厂家更换了，会发到福建厂家，而不会发到陕西汽贸。”
贺先生越想越不对，发动机梁发生了更换，这车在自己买到前究竟到底发生过什么呢？
贺先生：“肯定是出了事故，所以才换梁。”
随后，记者和贺先生来到了这家东南汽车的4s店内，为了搞清事实，贺先生要求厂家再次打开了发动机护板。
贺先生：“我掏的新车的钱，这还买了个换过配件的车。”
4s店客户服务部负责人：“这是一根支撑梁，这个是发动机的梁等于是个支架。”
4s店客户服务部负责人告诉记者，这个梁确实是他们在卖车前换的，但这车并不是事故车。
4s店客户服务部负责人：“我们检查时发现这个梁防锈没有做好。”
贺先生：“那你换配件应该告诉我啊。”
4s店客户服务部负责人：“然后我们就给客户换了一根。”
售车合同中明确说明，如更换配件，4s店需要告知客户，贺先生说，如果不是这次保养自己多看了两眼，到现在都不知道自己的车原零件被换过。
贺先生：“我要知道，肯定不会选择这辆车。”
记者：“更换配件是否需要告知客户呢？”
4s店客户服务部负责人：“需要的，确实是我们工作上出现了问题，销售没有给客户告知。”
贺先生说，对于自己的爱车是否发生过事故，自己还要作进一步鉴定，目前，他已经将此事反映给了辖区工商所。
编辑： 张娟
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31
娱乐黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。12-31
娱乐文化类节目走红，是近年来荧屏上的一大亮点，《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，如汩汩清流浸润着观众的心灵。12-30
娱乐友曾华倩、上山诗钠、谷德昭、张达明、卫诗雅、蔡瀚亿（BabyJohn）等等，活动现场高朋满座，热闹非凡。12-30
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29