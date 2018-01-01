西安小雁塔"敲钟祈福" 共同迎接2018第一天

孩子们朗诵弟子规。
西部网讯(记者 秦振 实习记者 梁筱怡) 昨晚，在西安小雁塔，由西安市委市政府主办的“西安最中国•来了还想来”跨年鸣钟祈福活动隆重举行，承载着汉唐文明厚重底蕴的中国祝福从小雁塔传向全球。
在当晚11点30分，一群可爱的孩子身着汉服，手持竹简，用稚嫩的声音朗诵国学经典《弟子规》，为2018的跨年夜增添了浓浓的书香味和传统气息。零点时分，西安市民代表汪勇 、张旺、米磊等人，第四届西安市道德模范代表李天真、宁蒋娟等人撞响了高3.5米、重达1万6千斤的大钟，带领现场市民以鸣钟祈福的方式迈入新的一年。记者了解到，自1993年以来，小雁塔院内每年举行鸣钟祈福活动，这已经成为成为西安古城传统的跨年祈福活动之一，代表了人们对新一年生活的美好期盼。
编辑： 王瑜
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