新闻频道 > 本网原创

西安小雁塔"敲钟祈福" 共同迎接2018第一天

时间：2018-01-01 12:47:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振 梁筱怡

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安小雁塔"敲钟祈福" 共同迎接2018第一天

今天(2018年1月1日)迎来新年第一天，昨晚在很多地方都举行了隆重的跨年活动。

孩子们朗诵弟子规。

西部网讯(记者 秦振 实习记者 梁筱怡) 昨晚，在西安小雁塔，由西安市委市政府主办的“西安最中国•来了还想来”跨年鸣钟祈福活动隆重举行，承载着汉唐文明厚重底蕴的中国祝福从小雁塔传向全球。

在当晚11点30分，一群可爱的孩子身着汉服，手持竹简，用稚嫩的声音朗诵国学经典《弟子规》，为2018的跨年夜增添了浓浓的书香味和传统气息。零点时分，西安市民代表汪勇 、张旺、米磊等人，第四届西安市道德模范代表李天真、宁蒋娟等人撞响了高3.5米、重达1万6千斤的大钟，带领现场市民以鸣钟祈福的方式迈入新的一年。记者了解到，自1993年以来，小雁塔院内每年举行鸣钟祈福活动，这已经成为成为西安古城传统的跨年祈福活动之一，代表了人们对新一年生活的美好期盼。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

铜川率先实现清洁能源公交车全覆盖

机器人竞赛萌娃来PK 动脑动手拼创意

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

2017陕西网购消费大数据出炉！

全景

专题