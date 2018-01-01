验放量超203万人次 2017西安口岸出入境客流创新高
验放量超203万人次 2017西安口岸出入境客流创新高
西部网讯（记者 赵昊 通讯员 颜炳坤 陈树言）12月31日，随着当天最后一名旅客顺利通过边防检查，陕西省公安边防总队圆满完成2017年边防检查任务，并以全年出入境人员验放量超过203万人次的成绩完美收官，全面超越2016年全年验放量，再创历史新高。
随着 “一带一路”重大倡议的不断推进，以建设国际化大都市为目标的西安不断加快对外开放步伐，在建设西部航空枢纽港的政策指引下，西安空港口岸出入境客流量稳步攀升，国际航线的不断丰富和航班数量的连续增长，使得这个总队所承担的边防检查任务从2012年的12条国际（地区）客运航线，每周航班不足80架次，全年出入境人员50万余人次，增长到目前共承担国际（地区）客、货运航线46条，每周超过230个航班架次，截止2017年12月31日，全年验放量更是超过了203万人次。
5年来，多条重要洲际客运航线及全货运航线陆续开通，通达23个国家的44个城市，其中包括14个“一带一路”国家的26个城市，形成了向西开放、丝路贯通、美澳直达、五洲连通的国际航线网络。
编辑： 钟莹
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