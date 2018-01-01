西安地铁上线手机扫码乘车功能 支持"先乘车后付费"

领取“西安电子地铁卡”后，把手机二维码放在地铁闸机上扫一下，就能入闸乘车了。

西部网讯(记者 秦振) 从今天（2018年1月1日）起，西安地铁上线运行手机扫码乘车功能。

乘客只需要扫描二维码下载安装“西安地铁”APP并领取“西安电子地铁卡”，或在“支付宝-付钱-乘车码”里领取“西安电子地铁卡”。进站时，乘客只需打开“西安地铁”APP或支付宝点击“付钱－乘车码”，把获取的二维码放在地铁闸机上扫一下，就能过闸乘车了。即使遇到没有信号或者支付宝里余额不足的情况，乘客也可以“先乘车、后付费”。

刷手机乘地铁，无需零钱、也不用买票办卡，将大大增强在西安出行的科技感和便捷度，也会提升西安在游客心中的城市形象。同时手机支付给西安地铁公司也带来了便利，少了很多印制、回收、清洁地铁卡的工作。据西安地铁负责人介绍“为了最大程度受惠于乘客，下载西安地铁APP刷二维码乘车，能够享受随机立减，至少9折优惠”。

记者了解到，目前西安地铁全线网66个站点，每个站点至少有‘一进一出’的专用扫码闸机。

编辑： 秦怡