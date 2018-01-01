“黄陵谒祖•祈福中华——2018全球华人新年祈福大典”活动在黄陵举行。

西部网讯（记者 赵昊） “祝大家新年快乐！”伴随着新年的钟声和欢呼声，2017年12月31日晚，来自20多个国家的华人华侨代表齐聚中华始祖轩辕黄帝圣殿，与国内各界代表共同参加“黄陵谒祖•祈福中华——2018全球华人新年祈福大典”活动。

23点15分，大典正式拉开帷幕。庄严肃穆的黄帝陵祭祀广场上，中国音乐家协会原主席赵季平先生特意为这次盛典创作的主题曲《祈福中华》首次亮相。中国篮协副主席王立彬，陕西广播电视台节目主持人徐茜，著名作家、陕西省作协副主席高建群，全国道德模范张红萍等嘉宾领诵的《祈福三字经》，将中华传统文化与时代相结合，用经典演绎了黄帝根脉。

2018年1月1日零点整，在全场的倒计时呼声中，大典迎来了活动的最高潮——“鸣钟祈福”，各界代表敲响中华第一钟——黄帝钟，共54响，寓意着幸福吉祥。

同时，活动主办方向五大洲华人祈福代表赠送寓意“中华根脉”的中华福运树、黄帝福果，表达了中华儿女不忘初心、永系根脉的历史情怀。

据悉，本次大典主题为“黄陵谒祖•祈福中华”，祈福大典以新年鸣钟谒祖、祈福盛世中华、弘扬中华文化为重点，充分彰显黄帝陵代表的华夏文化，凝聚中华民族精神标识，使黄帝陵成为中国优秀传统文化影响世界的重要基地，成为展示陕西新形象的重要窗口。

活动围绕讲好“中华根脉”故事、解读黄帝文化密码、增强华人联系纽带，开展了“守护黄帝陵”精选图片展、黄帝文化发展论坛等系列活动。努力加强对全球华人同胞的吸引力和感召力、影响力，进一步加快形成黄帝陵新年祈福文化品牌。

随着连绵不断的祈福钟声，全球华人代表和各界人士一起走福毯、写福字、鸣福钟，共同把黄帝赐予的福气传播到五洲四海，祝愿世界和平，人民幸福安康。