陕西省委省政府发表2018年新年贺词

今天（2018年1月1日），陕西省委、省政府发表2018年新年贺词，向全省人民致以节日的问候。

全文如下：

在这辞旧迎新的美好时刻，我们向全省各族人民，向各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体，向驻陕部队指战员、武警官兵和公安干警，向关心支持陕西发展的各界人士，致以节日的问候和诚挚的祝福！

刚刚过去的2017年，是党和国家事业发展进程中具有里程碑意义的一年，也是陕西加快追赶超越步伐的一年。一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全省上下以迎接党的十九大、学习宣传贯彻十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，圆满召开省第十三次党代会，全面实施“五新”战略任务，锐意进取、埋头苦干，推动陕西发展取得了令人欣喜的成就。

这一年，我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，紧紧扭住发展第一要务不动摇，坚定不移推进供给侧结构性改革，深入实施创新驱动发展战略，聚精会神转方式、调结构、促升级，全省生产总值突破2万亿元，经济保持稳定增长、结构优化、效益提升的良好态势。我们坚定不移全面深化改革，认真落实中央改革部署，扎实推进省内自主改革，184个改革任务基本完成，发展内生动力进一步增强。我们围绕打造内陆改革开放新高地，深度融入“一带一路”大格局，高起点建设陕西自贸试验区，全面开放步伐明显加快。

这一年，我们坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好各项民生实事，一大批惠民举措落地实施，城乡居民收入水平稳步提升，群众收获了更多幸福感。我们把脱贫攻坚作为头等大事和第一号民生工程，坚持精准方略，下足绣花功夫，40多万群众告别了绝对贫困，沿黄公路全线贯通带动了沿线群众加速脱贫致富。我们以坚定的文化自信加快文化强省建设，社会主义核心价值观深入人心，《长征大会师》《白鹿原》《那年花开月正圆》等影视剧在全国热播，文化影响力不断增强。我们牢固树立绿水青山就是金山银山理念，统筹山水林田湖草系统治理，推进铁腕治霾，加强秦岭、渭河、汉丹江等重点区域生态保护，三秦百姓感受到了实实在在的环境新变化。我们加强平安陕西建设，强化社会治安综合治理，公众安全感连年上升，社会大局和谐稳定。陕北陕南洪涝灾害给群众造成了严重损失，我们加快推进灾后重建，也一定会全力以赴做好后续工作，帮助灾区人民重建美好家园。

这一年，我们坚定不移推进全面从严治党，认真贯彻新时代党的建设总要求，继续从延安精神中汲取力量，从感悟习近平总书记梁家河岁月中获得教益，牢固树立“四个意识”、不断坚定“四个自信”，把政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设，各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力和领导力、号召力进一步提升。我们严格落实中央八项规定实施细则精神，以永远在路上的坚韧和执着正风肃纪，严肃查处了一批违纪违法案件，巩固和发展了风清气正的政治生态。

新时代孕育新气象，新使命呼唤新作为。新的一年，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧盯追赶超越目标、践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，扎扎实实推进经济社会发展和党的建设，确保贯彻党的十九大精神开局之年各项工作取得新的进展。我们要突出抓重点、补短板、强弱项，加快推进质量变革、效率变革、动力变革，全力推动军民融合、部省融合、央地融合，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，持续深化“放管服”改革、国资国企改革、农业供给侧结构性改革等重要领域和关键环节改革，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，奋力谱写新时代追赶超越新篇章，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

祝愿伟大祖国繁荣昌盛！

祝福全省人民幸福安康！

中共陕西省委

陕西省人民政府

2018年1月1日

编辑： 钟莹