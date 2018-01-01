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动起来 回看2017老陕经过的这些事儿

2018-01-01 07:21:33 来源：西部网—陕西新闻网 编辑：钟莹   点击图片进入下一页

2017老陕的目光都聚焦在了哪里？西部网、陕西头条为您盘点2017年发生在三秦大地上的热点事件，快来跟小编一起回顾这一年有哪些大事改变了我们的生活？

 

 

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