大学生交万元“培训机构”学日语，未上课先贷款。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进） 教育本该是天底下最纯净的事业，可有人却利用这一神圣职业打起了学生的歪主意。

小田是西安某大学学生，为了充实学业，这个月月初，小田到西安市北大街樱花国际日语培训机构，想要报个日语班。

小田：“12月8号，我跟我同学去试听了课程。然后他们的课程顾问给我们说，可以给我们优惠，优惠到12800元。”

尽管优惠了不少，可这笔钱对于还是学生的小田来说，依然是笔巨大开支，犹豫之际，工作人员告诉小田，他们有办法。

小田：“就是让我办一个分期，然后说每个月让我往里面打钱就好了，他们把我手机拿过去扫了一个二维码，他们操作完了之后，我才知道那是百度钱包一个APP，是一个贷款。”

签了合同，也办了这所谓的贷款之后，小田仍觉得不放心，又要求对方出示相关教育培训资质，这一下可把对方工作人员给难住了，在多次索要之后，对方这才发来了一张资质证明。

小田：“最后他们给我一个上海的资质证明，然后我就说这上海的和西安有啥关系。”

编辑： 王瑜