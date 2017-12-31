大学生交万元“培训机构”学日语，未上课先贷款。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进） 教育本该是天底下最纯净的事业，可有人却利用这一神圣职业打起了学生的歪主意。
小田是西安某大学学生，为了充实学业，这个月月初，小田到西安市北大街樱花国际日语培训机构，想要报个日语班。
小田：“12月8号，我跟我同学去试听了课程。然后他们的课程顾问给我们说，可以给我们优惠，优惠到12800元。”
尽管优惠了不少，可这笔钱对于还是学生的小田来说，依然是笔巨大开支，犹豫之际，工作人员告诉小田，他们有办法。
小田：“就是让我办一个分期，然后说每个月让我往里面打钱就好了，他们把我手机拿过去扫了一个二维码，他们操作完了之后，我才知道那是百度钱包一个APP，是一个贷款。”
签了合同，也办了这所谓的贷款之后，小田仍觉得不放心，又要求对方出示相关教育培训资质，这一下可把对方工作人员给难住了，在多次索要之后，对方这才发来了一张资质证明。
小田：“最后他们给我一个上海的资质证明，然后我就说这上海的和西安有啥关系。”
编辑： 王瑜
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31
娱乐黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。12-31
娱乐文化类节目走红，是近年来荧屏上的一大亮点，《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，如汩汩清流浸润着观众的心灵。12-30
娱乐友曾华倩、上山诗钠、谷德昭、张达明、卫诗雅、蔡瀚亿（BabyJohn）等等，活动现场高朋满座，热闹非凡。12-30
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29
娱乐网友纷纷围观并留言调侃道：“真浪漫，海鸟竟然跟鱼相爱了！”也有网友称：“你是又开始考粉丝了嘛，但是可不可以把词记住。”12-29
娱乐董子健受观众厚爱狂喊“小董你一点都不胖”，李鸿其女粉丝众多情话技能max，展示花样表白。12-29
娱乐章子怡和小苹果在其左右，一家四口一起合力切开蛋糕，眼神中的宠溺与幸福不言而喻，现场更是有超多美食，温馨又甜蜜。”12-29
娱乐2017年12月27日，北京，papi酱现身机场，戴“本山帽”扮酷 穿阔腿裤卖萌。12-29