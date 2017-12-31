6岁小学生制作扫地机器人，希望可以帮妈妈减负。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 江雯） 现如今，我们对人工智能越来越熟悉，孩子们也是从小就接触各种各样的科技产品。今天（12月31日）一场少儿机器人比赛在西安进行，来看孩子们和机器人碰撞出了怎样的科技火花呢？
看谁的机器人搬运物品多，瞧谁的机器人路线走得准，拼谁的机器人创意赞，今天，四百多位小朋友同场竞技，展示自己手中机器人的“十八般武艺”。
参赛学生王梓轩：“我的机器人叫超级大胃王，它是一个扫地机器人，前面这个能扫地。”
今年6岁的王梓轩是西工大附小一年级学生，接触机器人已经有两三年时间了。从小对科技感兴趣的他，制作这个扫地机器人还有一个暖心的理由。
参赛学生王梓轩：“我想用它帮妈妈分担家务。”
在人工智能时代，机器人除了会干活，还多才多艺，这几个跟着音乐节奏欢快舞动的机器人，就成了少儿机器人赛场上的明星。
举办这样的比赛，一方面是为了激发小朋友的竞技意识，发掘一些科技达人的苗子，但更重要的是让孩子们体会到科技的乐趣。
乐博乐博机器人教育科技有限公司董事长侯景刚：“让孩子从小接触编程，激发他们的科技兴趣。”
编辑： 王瑜
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