餐馆招聘收银员，来了个新人勤快又麻利实为小偷。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺） 有句话说：知人知面不知心。遇上下面这个小伙子，开店做生意的人可得留心了，这家伙明面上是找工作，可做出的事真是见不得人。
店长孙女士：“12月28号有个小伙子，他看到我们店门口的招聘启事来应聘，当时我们谈得挺好，工资待遇啥都谈了，没想到后面发生的事让我们感到很意外。”
孙女士说，当天来应聘的小伙二十出头，说他要应聘店里的收银员。小伙说话客气，让所有店员都觉得很放心。
店员小闫：“他给我说他留过学，感觉很不错，他还帮我们收餐盘。”
刚来应聘就这么勤快，小伙很快就学起了收银员，帮顾客点餐收款非常麻利。店长让小伙赶紧办理健康证，第二天就上班，可结果小伙就是迟迟不见踪影。
店长孙女士：“12月29号晚上盘点的时候，发现营业款少了将近400块钱。”
店长说她满头雾水，一看监控这才真相大白。原来，这名来应聘的男子拉了钱箱好几次，一直在咬自己的手，好像很犹豫，最后还是把钱偷走了。
看着诚实可靠，却趁着应聘偷钱。店长说打死她也没料到自个招聘员工，竟然招来了“戏精”，小伙的演技让人佩服。
店长孙女士：“我们就想着他能过来给我们道个歉，不管他偷了多少钱，哪怕现在没有，以后他找到工作了给我们还钱都可以。我们也不想报警，小伙太年轻了，不能因为盗窃浪费了自己的青春。”
店长孙女士说，这两天她一直在给小伙打电话、发短信，希望小伙有所悔改，可对方就是不出现。
目前，店长已经向辖区的派出所报了警。也希望其他店主，遇上他一定要留心，赶紧报警。
编辑： 王瑜
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