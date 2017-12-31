趁着收电费修电器，房东起歹意关门摸女房客屁股。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李力农） 昨天（12月30日）晚上十一点多，有一名男子报警说他要自首，那么他到底干了啥坏事儿要自首呢？

民警：“哪一位自首呢？”

男子：“我。”

男子：“收电费的时候一念之差。”

到底是什么一念之差呢？原来这男子是这座房子的房东，晚上十一点多，租住在四楼的学生们回来以后，他就来收电费了，可当他走进一个女生租住的408房间之后没多久，其他房间里的学生就听见了动静儿。

学生1：“我听见争吵声，后来突然门开了，我就听见声音特别大，我就出来看。”

学生2：“那个女生在吵，就吼你这样没素质怎样的，我出来看的时候房东已经走了。”

随后知道了事情的学生们找来了房东，这才有了房东报警自首的情节。那么，这个房东到底为啥要自首，当时在408房间里究竟发生了什么呢？

记者：“他当时是进来收电费吗？”

当事女生：“嗯。”

记者：“然后呢？”

当事女生：“然后修电器电器修不好，他顺带就把房门关了，我就觉得不对劲，因为我室友还没回来，然后我就绕过他去开门，然后他就动手。”

当事房东：“一念之差把那女娃的屁股摸了一下。”

编辑： 王瑜