男子来西安做便利店生意遭人记恨，车被蓄意打砸。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 尹先生是云南人，来西安也有七、八年的时间了，两个多月前，他在西安市凤城一路刚家寨的一条街道上开了家便利店，可随后倒霉事儿接踵而至。

尹先生：“早上八点多房东给我打电话，说我的车被砸了，我认为是偷东西砸的玻璃，车里面有两条烟。”

等尹先生下楼一看，车里的烟还在，车却成了图中的这幅模样。

尹先生：“所有的玻璃，右后门附近，都出现了划伤和砸伤，包括天窗，整个车都不成样子了。”

附近群众：“真没见过这样的，这肯定是有仇。这性质比较恶劣，属于蓄意破坏。”

尹先生也认为就是有人在刻意针对他。据尹先生说，10月30号就有人拿斧子砍了他家商铺的卷帘门。

全副武装，遮挡面部，啥也没干就砸门，而这门正是尹先生开的便利店的卷帘门。一条街道本来平安无事，可自从尹先生两个月前开了这家便利店后，倒霉事接连到来，尹先生说看来有人不太想让自己在村里开这个店。

尹先生：“我们有怀疑对象，但是我们没有证据，需要警察找这个证据。”

两次破坏事情发生后，辖区的西安公安经开分局开元路派出所都出了警，尹先生就希望警方能赶紧找到搞破坏的人。毕竟已经再一再二了，如果再有第三次，就有点儿说不过去了。

编辑： 王瑜