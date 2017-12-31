小伙"刷单"被骗1万多，雇人网络刷单最高可罚200万。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌） 小赵是一名导游，最近没出团就想着挣点外快，结果钱没挣到，反而搭进去不少。
小赵：“这是每天反的佣金，最少都是300多的有7000多的。每天刷单，最少可以300块钱。这两天没事就想着做下兼职。”
生意看似划算，月入过万不是梦，小赵当时就加了对方QQ。
小赵：“她给我发了链接让我进去刷单支付。”
打开链接，小赵看到一个480元的大衣，按对方的要求，买了5件。刚想支付人家却说，别点付款。
小赵：“我问她，支付宝为啥付不了，她说有限额不能用，她给我发了二维码我扫码支付了。我刷完一单后，她说我还得刷四单。第一次刷了5单共2400元，第二次刷了5单600元的共3000元，第三次刷了5单1200元。”
就这样小赵总共打了11400元，这才反应过来有点不对劲。
小赵：“我在淘宝上搜了下店，搜不到店铺，我才反应过来是钓鱼网站。”
买东西随便点链接，付款还不付给店家，要不扫二维码，要不银行卡转账，付款方式的确很奇怪，但对方又是给小赵发营业执照，又是发别人刷单挣钱的案例，还不断言语安抚他。这才让小赵着了道。
记者：“以前刷过单吗？”
小赵：“没有。”
记者：“那您知不知道本身刷单也是违法的？”
小赵：“不知道。”
2017年新修改的《反不正当竞争法》中明确规定，存在刷单行为的店家，最高可被罚款200万元，吊销营业执照。无论店家还是刷单者，刷单行为不仅不诚信而且已严重违法。再有这种想法，您还是歇了吧。
编辑： 王瑜
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