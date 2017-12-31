西安地铁今起可刷全国交通一卡通。
西部网讯（记者 刘望） 今天（12月31日）下午记者从西安地铁了解到，全国“交通一卡通”即日起开始在西安地铁使用，以后外地持交通一卡通的朋友坐西安地铁可以直接刷卡，不用再单独买票了。
目前西安市民使用的长安通采用的是住建部的密钥，从今天开始，西安地铁也将兼容交通运输部密钥体系下的城市一卡通。外地的朋友不论您来自哪里，只要您手中的卡片上有“交通一卡通”标志，即意味着这张卡也可以在西安地铁上刷卡乘车，免去了排队买票的麻烦。
至此，西安地铁闸机实现了长安通和交通一卡通的通用。例如咸阳居民之前使用的咸阳一卡通，采用的就是交通运输部的标准，卡片无法被西安地铁的闸机所识别，不能直接在西安地铁刷卡乘车的，而从今天开始，闸机具有了识别交通运输部密钥的功能，咸阳一卡通可以直接在西安地铁刷卡乘车了。
编辑： 钟莹
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