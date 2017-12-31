从桑园割出满满的一背篓青草准备投给藕塘的草鱼。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 吴涛 周洁）挖藕、给藕田草鱼喂食，把小藕洗净剁碎喂乌鸡，再与老伴把洗净的藕抬上车拉到集镇售卖……冬至以后，石泉县饶峰镇新华村的黄朝富、杨先翠比平常更忙碌了。他们的生活都被这些琐细的活路安排的满满当当。闲不住的劳动让家里有了年收入达15万元并带动7名困难群众增收。在外做生意的儿女希望父母享清福，他们总说，“只有干活最得劲。”

不给儿女添包袱 老俩口年入15万元

冬至以后至春节前，石泉县当地群众有杀年猪做疱汤的习俗。

12月29日，又有村民用电话预订20斤鲜藕，接到“订单”后，黄朝富夫妇又麻利的挖藕、洗藕、卖藕了。

“22斤，你给70块钱就行了。”在饶峰街道上的莲藕每斤售价4元钱，因为是上门生意，所以他们按照每斤3.5元售卖了。杨先翠说，乡亲到家来买藕是对最大信任，所以既要保证藕价合适，藕还要新鲜。

买藕的乡亲说，杨先翠全家是讲信誉的致富能人，是兴桑养蚕大户，种藕更是行家。“一年随随便便就能从庄稼地里倒腾出15万多元，让人羡慕。”

接过话茬，杨先翠边笑边说，没有那么多，一年最多才挣了15万元。“我们两口子闲不住，不干活总觉得不得劲。要是你们比我们更勤快，挣得钱一定会比我们多。”

今年59岁的黄朝富杨先翠夫妇，今年养了60张蚕，种5亩藕，藕田养鱼，桑园养鸡，不仅把家庭打理的仅仅有条，言传身教下，儿女也靠勤劳致富。儿子在云南开游乐城，女儿在四川开餐馆，生意都做的不错。

儿女和亲友都劝说他们该享清福了，而他们却说“儿孙自有儿孙福，不给儿女添包袱”。

带动7人增收 发挥能人引领作用助脱贫

钟永林、刘万琴与黄朝富同村。他们虽都有好力气，但因缺乏技能生活长期困难。而黄朝富和杨先翠在兴桑养蚕和藕田育鱼活动紧张时，却因劳力不足而制约发展。在村干部的撮合下，钟永林每年农忙时给黄朝富家帮忙，他们则给钟永林等人提供食宿。

钟永林说，他和刘万琴一起采桑，给蚕喂桑叶，帮助抬藕，喂鱼等，“我们每人在杨先翠家里年收入在1万余元左右。”

“在特别忙碌时我们还请近10个短工帮忙。他们每月至少可在我们家领到2000至4000元报酬。”杨先翠说，“帮工有了稳定收入，我们不再因缺人手而制约发展，这实现了两全其美。”

石泉县饶峰镇新华村党支部书记李武龙说，黄朝富夫妇靠劳动增收致富值得学习，在发展产业时还带动7人就业和贫困户增收，为村上脱贫工作作出了贡献。

为鼓励困难群众，特别是贫困户增收，去年村上还制定激励机制，对靠劳动致富的能人和产业大户产业中做工的人达到30天以上，驻村脱贫工作队和村委会还会对其按照每人每天10—20元标准予以奖励。李武龙说，“通过激励达到调动村民靠劳动增收脱贫的积极性，以帮助贫困户脱贫增收。”