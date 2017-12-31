平利县设700余万元大病补充救助金 近3万名群众受益

西部网安康讯（记者 毛明博）临近元旦，眼看着身体一天天好起来。平利县长安镇金沙河村村民雷晓燕对来年发展充满了信心。今年8月，雷晓燕心脏出了问题致双腿肿胀无法行走，与她签约的镇卫生院魏医生了解该情况后，随即联系西安交通大学第一附属医院对其治疗。出院时，雷晓燕花费10万多元，按照平利县合疗报销规定，她仅支付8000余元。
今年以来，为方便边远山区群众享受到合疗带来的好处，平利县相继与西安交通大学第一附属医院等7家省级医院和安康市中心医院等6家市级医院建立合作关系。平利籍患者在西安或安康治疗出院后可现场结清费用，不用再回到平利县领取报销。雷晓燕说，“这下还能为我们省200多元路费。”
据了解，今年平利县全年参合186668人，实现了贫困人口人人参合的目标。像雷晓燕这样经办大病住院补偿25976人次，比2016年同期增长6.31%；补偿资金8379.04万元，较同期增长9.24%。门诊统筹补偿106465人次，补偿资金1106.90万元。门诊慢性病补偿1036人次，补偿资金124.30万元。仅1—9月，平利县累计经办补偿133477人次，补偿资金9610.24万元。
平利县合疗办负责人介绍，为做好健康扶贫工作，平利县除对建档立卡贫困人口在新农合、大病保险和民政救助常规“三重保障”基础上，还拿出700余万元设立了大病补充保险基金和大病补充救助基金，先后与省市定点医疗机构分别签订了医疗保障“一站式”结算服务协议。协议规定，凡平利县建档立卡贫困人口，在上述定点医疗机构住院，不用支付医疗费用（限额内的非合规费用除外,只支付个人自付的10%）即可出院，实现了省、市、县一站式结算。
该负责人称，对贫困患者出院后，上述各级定点医疗机构与平利县合疗办打包结算后再按照“五重保障”政策与各相关部门单位核对结算。“‘一站式’结算服务既简化了结算流程，又减轻了贫困人口的医疗负担。”
编辑： 高政超
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