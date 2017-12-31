安康召开学习贯彻《公共图书馆法》座谈会 与会者为书香安康建言

西部网安康讯 （记者 毛明博）12月28日，安康市召开学习宣传贯彻《中华人民共和国公共图书馆法》座谈会。今年11月4日，十二届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《中华人民共和国公共图书馆法》，将于2018年1月1日正式实施。

《公共图书馆法》明确了公共图书馆事业发展应当坚持的基本原则，确立了政府主导、社会参与的公共图书馆建设的基本格局，对公共图书馆的建设、运行、服务、管理和保障等作出了具体规定。

座谈会上，安康市、区文化行政主管部门、公共图书馆代表，专家学者和阅读团队代表围绕安康市公共图书馆事业发展方向和思路、以及在创建国家公共文化服务体系示范区如何发挥示范作用等方面展开讨论并为建设书香安康建言。

安康市政协教文体委员会副主任王志说，《中华人民共和国公共图书馆法》是党的十九大之后通过的第一部文化法律，充分彰显了国家对公共图书馆事业的高度重视，对进一步完善我国文化法律制度，保障和实现公民基本文化权益，促进公共图书馆事业的健康发展，发挥公共图书馆的功能提供了法律保障。

安康人周末读书会副会长王文林建议，交通部门在公交站点设立时应加入的图书馆站点等元素，以增强城市人文气息。

退休工人张品谷建议，政府应加快推进县级图书馆总分馆的建设，通过整合县域阅读资源，把优质图书阅览服务向农村、向基层延伸，切实提高服务效能，为建设书香安康而提供支持。

编辑： 高政超