安康瀛湖景区率先通过国家级服务业标准化验收

西部网安康讯（记者 毛明博）12月28日，国家级服务业标准化试点考核评估专家组以95分的高分通过了瀛湖景区的考核评估，瀛湖景区在安康率先通过国家级服务业标准化试点，正式入列服务业标准化国字号。

瀛湖旅游服务标准体系范围主要涉及景区日常管理、水上旅游管理、业务素质、仪容仪表、语言态度、工作纪律、服务经营、卫生保洁、资源保护、安全防护、防灾减灾及事故应急处理等。标准体系共分为旅游业通用基础标准、旅游业要素系统标准、旅游业支持系统标准和企业内部管理标准四个分体系，共有标准337项，其中国家标准49项。

据了解，在标准化创建过程中，瀛湖景区游客投诉率连年递减，游客满意度由85%提升至96%，综合收入得到大幅提升。创新《水上旅游服务标准》《景区居民关系管理标准》等十多个企业管理与服务标准，体现和突出了瀛湖景区的特色与文化。

国家级服务业标准化试点考核评估专家组组长、河北省质监局标准化处调研员戴永军表示，经走访调研查验等环节后，安康瀛湖景区在标准化建设机构健全，体系完善、措施得力，方法有效、效果明显。最终，安康瀛湖景区以95分通过国家级服务业标准化试点考核评估。

编辑： 高政超