2日起全省大范围有雨雪天气 西安或迎2018年初雪

西部网讯(记者 秦振)今天(12月31日)，迎来2017年的最后一天，早上一出门相信很多市民已经感受到了寒意渐浓。据记者从陕西省气象台了解到的最新情况，还有一波强冷空气在路上，预计从2018年1月2日开始一直到4日，全省将自南向北迎来入冬以来范围、强度最大，持续时间最长的一次雨雪天气过程，主要降水时段出现在2日晚上至4日上午。
气象专家表示，受高原槽前暖湿气流和低层偏东风回流共同影响，2日开始榆林小雪，延安中到大雪，铜川、宝鸡、咸阳、西安、渭南、汉中、安康、商洛雨夹雪转中到大雪，秦岭山区和宝鸡南部、安康南部、汉中东部、商洛南部有暴雪。
过程降水量分布中，榆林1～3毫米，延安5～10毫米，关中5～15毫米，陕南10～20毫米。
陕西省气象台特别提示，本次天气过程以雨雪为主，由于气温偏低，陕北、关中及秦巴山区易出现道路结冰，对交通造成影响，建议各地相关部门提前做好雨雪的防御工作，做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。
同时，气象部门提醒公众需关注天气预报，及时添衣保暖，出行时要注意交通安全。
编辑： 钟莹
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