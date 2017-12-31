【微观陕西这一年】2017年最后一天，让时光倒流！

光阴易逝，韶华易老。我们从时间中走来，亦将消失在时间的洪流里，但回忆却常常将我们定格在某个瞬间……

回望2017年，西部网一共做了20期《微观》,盘点了微博里陕西发生的两百多个热门事件。我们曾因宝兰高铁、西成高铁的开通激动过、欣喜过，也曾为频频发生的校园暴力和恶俗婚闹感到愤怒；曾热议过西安的以克论净、车让人、常态化限行，也曾经被这片土地上善良、勇敢、坚强的人们打动过……

2017年最后一天，就让时光倒流，跟着小编一起回顾下这12个月里印象最深刻的那些人和事儿。

【十二月：三小时西安到成都梦想成真】

12月6日，陕、川两地人民期待了五年的西成高铁终于正式开通运营。这条穿越秦岭的高速铁路，让蜀道难成为历史，也让西安的高铁城市“朋友圈”新增成都、重庆两个重要成员。12月底，全国铁路调图后，平均每20分钟就有一趟西成高铁列车从西安北开出。两地最快列车运行时间缩短至3小时20分钟。

【十一月：西安常态化限行 咸阳紧跟步伐】

11月18日，备受西安市民关注的机动车常态化限行政策正式落地。常态化限行通告要求冬防期每日（法定节假日和公休日除外）7:00到20:00限行2个尾号的车辆，限行范围与去年相比扩大。11月20日，限行首日，交警查处违规上路1089例。11月24日，咸阳市环保局和交警支队也发布通告，从2017年11月27日至2018年3月15日之间，工作日7:00-20:00实施机动车常态化限行。12月28日，西咸新区也宣布从2018年1月1日起至2018年3月15日，除法定节假日和公休日外，每日7:00—20:00实施机动车限行，限行办法与西安、咸阳两市办法相同。

【十月：《那年花开月正圆》带火陕西旅游】

随着电视剧《那年花开月正圆》的热播，既带火了陕西美食、特产的销售，也带火了三原县、泾阳县相关的文物点。据统计，国庆期间泾阳安吴青训班纪念馆共接待36.5万人次，三原县周家大院、于右任纪念馆、三原县城隍庙等文物点共接待观众45万人次。

【九月：榆林产妇坠楼让人痛心】

8月31日，榆林市第一医院绥德院区住院部，产妇马某某坠楼身亡。有媒体报道称，原计划顺产的产妇马某某曾多次提出剖宫产的请求，均未获得同意，因疼痛难忍跳楼坠亡。对于产妇坠楼的原因，产妇家属和医院各执一词，争执不下。9月7日深夜，榆林市卫计局公布了产妇坠楼身亡事件初步调查结果：医院产前告知手续完善、诊疗措施合理、抢救合规，但监护不到位。9月10日晚，榆林市卫计局决定：对榆林一院绥德院区主要负责人和妇产科主任停职，并责成医院即刻对管理方面存在的问题和薄弱环节进行整改。

编辑： 钟莹