城市与时光的最美典礼 2018西安新年音乐会正式奏响

12月30日晚，2018西安新年音乐会在西安音乐厅正式奏响。

12月30日晚，2018西安新年音乐会在西安音乐厅正式奏响。

12月30日晚，2018西安新年音乐会在西安音乐厅正式奏响。

西部网讯（记者 张澍田）12月30日晚，2018西安新年音乐会在西安音乐厅正式奏响，这也是“音乐之城”奏出了它在2017的最后一个完美音符。千余名古城观众在贝多芬第九交响曲恢弘壮丽的音乐声中作别2017，对2018展开最美好的展望。

陕西头条记者了解到，此次新年音乐会不仅通过中央电视台三个平台同步进行了全球直播，还在西安开元广场搭建LED大屏幕让市民免费观看音乐会演出现场。

新年音乐会：城市和时光的最美典礼

历史上从维也纳爱乐乐团举办首场新年音乐会以来，“新年音乐会”这一世界上各大城市的年度音乐盛典诞生至今已有150年的历史。从2012年西安交响乐团成立起，新年音乐会就成了古城西安与新年的固定约会，迄今已是连续第六次将这一年度音乐盛典在古城西安奏响。

历年来，西安交响乐团先后在新年音乐会中为古城西安献上了柴可夫斯基、莫扎特、马勒、勃拉姆斯等古典音乐大师的经典曲目。而2017年是西安交响乐团的贝多芬年，一年来他们已经完成贝多芬前八部交响曲的成功演出，以最后的第九交响曲做为终曲，正是恰如其分，也极尽完美。

据了解，这场新年音乐会也是16届西安国际音乐节开幕以来规模最大的一场音乐会，西安交响乐团、西安交响乐团合唱团加曼彻斯特室内合唱团，三大艺术团体总人数达190人，这也意味西安的城市艺术水准迈上新的台阶。

2017：西安交响乐团的爆发年

西安交响乐团，这个成立仅6年的乐团，已被多位指挥、乐评人誉为是如今中国进步最快、状态最好的交响乐团。依托西安音乐厅、和今年刚刚落成的陕西大剧院国际艺术平台，这个年轻的乐团坚持以最严格的标准要求自己，几年内就从最初成立时的被观望存疑发展到如今备受期待，更在2017年迎来了爆发的一年。

而令普通市民最为雀跃的，无疑是2017年户外公演。自2013年西安交响乐团举办首次户外公演以来，这已经成为了这座城市一年一度最为盛大的文化事件之一。广场公演，万人免费观看，结束全无垃圾，这不仅是一场艺术事件，也为西安城市公共活动树立了标杆。

除服务于西安市民，西安交响乐团还积极和国际艺术家展开合作交流，先后与和慧、郑小瑛、宓多里和德米登科等艺术大师成功合作演出，并邀请国际一流歌剧制作团队，共同完成了陕西大剧院的开幕演出——自制歌剧《图兰朵》并大受好评。

音乐之城：用音乐丰富城市表情

事实上，就在新年音乐会举行的前一晚，西安交响乐团就与曼彻斯特室内合唱团一起来到南门瓮城，完成了一次“快闪”，通过现场表演贝多芬第九交响曲中的人声部分《欢乐颂》，对市民进行音乐艺术的普及。西部网、陕西头条记者了解到，六年来这样的普及活动已在古城西安多次走进市民身边。

一座城市国际音乐节的艺术规格和演出规模与历史，取决于这座城市人口的整体艺术素养和文化消费实力。在古城西安，西安国际音乐节已成功举办到第16届，西安交响乐团也已诞生6年。

据了解，西安交响乐团自建立伊始，就立志用音乐丰富这座城市的表情，为西安提供更多与世界对话的维度。众多国际水准的音乐节和艺术团体，决定着这座城市和国际艺术领域对话交流的能力，也日渐深入地影响着西安这座城市在当代艺术的表现和未来的潜能。

编辑： 钟莹