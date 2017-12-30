免费领手机要六个月内“拉人头”，小心被套路！
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博祺） 近日，有市民向记者爆料，自己的哥哥最近的行为让人觉得有些不对劲。
爆料人于先生：“我哥这两天参加一个什么免费领手机的活动，然后跟着了魔一样，天天给亲戚朋友发信息，说是一起去免费领手机，还说什么拉的人越多赚的越多，劝都劝不住，我感觉这里面有问题。”
爆料人于先生所说的免费领取手机的地点，就是位于西安市龙首北路上的这家三二一大数据陕西西安运营中心。那这手机究竟是如何免费领取呢，这免费的活动里面又是否有问题呢？随后记者进入到这家公司里。
前台人员：“那边有讲师组，你可以先听我们讲师给你讲解一下。”
一进入公司，前台人员先要求记者上课。随后，一位姓刘的讲师开始为记者讲解，这手机究竟是怎么免费领。
记者：“这手机是什么？”
讲师：“是中国版的苹果8，像素比较好。前置两千万，后置1600万。你领这个就行了。”
在简单了解了记者情况后，对方表示记者可以领取一款h10手机。
讲师：“你拿到这款手机之后，你需要为公司做些什么，肯定是要给公司做事的。”
原来要想免费拿走手机，就需要完成公司布置的任务。
记者：“这任务是什么呢？”
讲师：“你是怎么拿到手机的？是免费拿到的。你要在六个月内送出去六部手机，你拉人到这里领，只要他符合条件，你送出去一部，就算你完成一个任务。你六个月内把这任务完成了，你的这部手机就自然全部是你的了。”
编辑： 王瑜
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