婚期临近承办喜宴酒店突然蒸发 市民向法院起诉

婚期将至承办喜宴酒店突然蒸发，已向法院起诉。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张依） 2017年对于西安南郊的张大姐来说，原本是一个大喜年。她的儿子原本在11月份就要结婚了，可这年眼看就要过去了，这媳妇至今未娶回家，到底是为啥呢？

张大姐：“结婚是一件大事情，我就这一个儿子，我肯定要好好给他办一场婚礼，给女方也是足够的面子。我们找了一个大酒店。”

为了办个体面的婚礼，张大姐家早早的就准备了。今年3月份，他们就把酒店给定了下来，可就在婚期一天天临近时，张大姐突然听到了一个晴天霹雳的消息！

张大姐：“我听说景王府关门以后，我当时都懵了。我都不知道该咋办，唯一的娃，这结婚的婚礼该咋办。”

这酒店的事情没解决，又担心女方家里闹心，张大姐索性说了个善意的谎言。

张大姐：“给亲家解释说新房甲醛超标，害怕对孩子不好。只能这样，其实那早都装修好了。”

记者：“最后女方知道了吗？”

张大姐：“知道了嘛，知道了我们也不敢吭气，怎么给亲家说呢。本来我的亲家对我们家的条件就不太满意，现在又弄个这事，现在他们就觉得我们办事能力有问题。”

酒店关门婚礼延期，现在想退掉订金，连酒店的工作人员也联系不上。

张大姐：“一直关机状态，关机就不接。”

这个曾经的大酒店突然就人间蒸发了，剩下这无法兑现的一纸合同。

张大姐：“合同上写的清清楚楚，违约以后会退还双倍的订金。 如果是景王府酒店违约的话，现在我们也不要求双倍订金了，就把我们那2500块订金还给我们，完了。”

对于张大姐这样的问题，究竟该如何维权呢？

律师：“酒店由于单方面的过错，导致合同目的无法履行，那么需要按照合同的约定，承担双倍返还订金的违约责任。由于当事人目前无法找到酒店，可以向法院起诉，通过强制执行来维护自己的法律权益。”

编辑： 王瑜