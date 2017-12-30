废品收购站热销"航空专用品"追踪：每月三千块回收。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》佘燕峰 李凌风） 前两天，《都市快报》报道了机场附近的底张村有人倒卖印有航空公司标识的专用物品，有纸杯、咖啡、饮料等等，而且价格十分便宜，那么这些东西究竟从何而来？是谁在违规销售？

新闻回顾：废品收购站热销“航空专用品” 这些东西从何而来？

西安咸阳国际机场附近的底张村，一位张老汉家里出售带有航空公司标识的物品，价格非常便宜。记者以买主的身份从张老汉家成功买到了咖啡和打开过瓶盖的饮料，甚至是带有包装的一次性纸杯，而这些原本要销毁的垃圾，究竟是如何流出来的呢？

记者再一次来到了底张村张老汉的家里，用小型的航空配送中心来形容这里丝毫不为过。这里堆放的很多袋子里都是带有航空公司标识的物品，还有很多耳机上面也有航空标识，甚至还堆放着满满当当的飞机上乘客所使用的航空杂志。凡是所能想到的航空物品，在这里基本都能找得到。

空港新城市场监督管局底张街道办辖区公安等多部门随后对这里进行了联合执法。

市场监管局长：“这里都是航空物品，分拣后出售赚钱。我们现在坚决予以取缔。”

张老汉卧病在床，老伴不在家，而之前记者见到的存放货品的小房间里已经被清空。据张老汉的儿子讲，院子里很多东西都是装在大塑料袋里运回来的，然后在院子里进行仔细的分拣，分类堆放，能卖的食品饮料就会直接低价卖掉。

张老汉：“这些是我们和配餐中心签订了合同的，每月三千块钱收回来的，不要的，我们就拉回来。”

张老汉告诉记者，他院中的物品并非是从航空垃圾处理厂运回的。

配送中心书记：“我们和他儿子签订了合同，但只是回收纸箱和宣传册。我们从飞机上回收回来的餐食和纸杯 ，是由专门的有资质的垃圾清运企业回收。”

航空垃圾处理厂是专门回收飞机落地之后，机舱内清理出的乘客遗留的废弃物，而配餐环节的剩余物品由配餐中心，也就是机场空港新城食品有限公司的回收人员带离。也就是说，前两天记者在张老汉家里买的整包咖啡、未开封的饮料、开封后的大桶饮料等等航空物品，本应由配送中心的工作人员回收处理。

配餐中心书记：“在这个运送过程中，张老汉他们是没有机会接触到这些废弃餐食的。”

既然张老汉没有机会接触，为何他能在家里暗地销售呢？这些物品究竟是从哪个环节出了问题？对于这个问题张老汉避而不谈，难道不说就调查不清楚了吗？