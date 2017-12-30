收房规划的落地窗户不落地，业主售楼部维权遭拒。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳） 这段时间，西安市大寨路华洲城小区五期的业主们终于等来了收房的日子。可进屋一看，傻眼了。

华洲城置业顾问：“我们这个户型，还设置了一个全景的一米八宽的落地采光大阳台，保证整个户型的客厅部位，都采光非常好。”

眼前这几十个业主就冲着这宣传视频和样板间买了华洲城五期的房子，可等这几天收房时大家进了新房一看，发现说好的落地窗户没落地。

业主：“原来落地窗的高度，应该离地面30厘米左右，现在这个落地窗离地面的距离有68厘米。”

通过业主拍摄的照片，明显可以看到工人在原来落地窗上砌上了砖。有了现在的高度，对此不少业主都不满意。

业主：“所以我们认为开发商是在进行虚假宣传，忽悠业主。”

除此之外，新房01、04、05这三个户型的业主，每天进出电梯前必须要经过露天走廊，这样的设计令业主们匪夷所思。

业主：“上楼之后，回家这段路最起码是密封的，现在变成了左右都敞开的形式。雨雪天气的话，雨雪飘进来，会造成地上积水湿滑，淘气的小孩爬到栏杆上，很容易出现安全事故。”

目前开发商已经开始设置铁丝网，防止坠楼事故发生，但是离业主希望用玻璃封闭走廊的要求，还差的远。对于落地窗和露天走廊等其它一系列问题，十名业主代表和售楼部负责人进行了协商，但是仍然没有让业主满意的结果。

记者通过置业顾问试图联系售楼部负责人，但直到下午四点记者离开，都没有见到负责人。业主表示，目前他们已经找到律师帮助他们维权。

编辑： 王瑜