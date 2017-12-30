男子酒驾遇民警巡查掉头逆行被抓，驾驶证被扣12分。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶） 我们常说开车不喝酒，可有的人就是不把这话放在心上。这不，在西安交警高新大队唐延路中队夜查酒驾中，就有人酒后驾驶了，而且他为了逃避处罚还做出了非常危险地举动。

12月28号晚上，西安交警高新大队唐延路中队的民警在唐延路和科技路十字查处酒后驾驶等违法行为，将近11点半的时候，一辆蓝色的小轿车在两三百米之外掉头后逆向行驶，这立即引起了民警的注意。

民警驾驶警车尾随掉头逃窜的小轿车，同时通过电台呼叫备勤警力增援。小轿车行驶到唐延路跟科技三路十字时，民警加速行驶到科技三路，在路段较窄位置设卡拦截。

民警：“驾驶人一看无路可逃，立即弃车而逃，下去冲入家属院，在冲入家属院的过程，将升降机掰断，我紧随其后，大约追出去六七十米，将其擒获。”

编辑： 王瑜