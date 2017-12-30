长安区郭村山体凌晨现滑坡，多部门已介入处置。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越） 今天（12月30日）凌晨，家住西安市长安区郭村的有些居民，听到了一声异响，伴随而来的是可怕的山体滑坡。

上午10点半，我们来到了西安市长安区鸣犊镇的半引路边，在距我500米开外的塬上，有一块大面积的空白区域，附近的村民告诉我说，就是在那里，今天凌晨时分发生了山体垮塌。

附近村民：“轰的一声吓人的很，我现在腿都打颤呢。”

记者：“我们这会儿就顺着小土路来到了土坡上，从现场情况来看，垮塌下来的横截面宽度大概在100米左右，高低的落差也有一百米了，而且可以看到上面的树木、草皮，一切的地面附着物都跟着土一起垮塌到了里面，有一些被压着，还有一些覆盖在上面，而且看起来是非常可怕的状态，就在我们采访的过程当中，顺着已经垮塌的墙体不断向下坠落，而且在靠边的墙体上已经出现了新的裂缝，这也意味着，这里随时还有垮塌的可能。”

村委会书记：“师傅别过去那边，裂缝了，你看这裂缝，刚过来的时候还没有，现在你看都裂开了。”

村民们说，垮塌的地方之前也和紧邻着的山坡一样，是四五层阶梯状的土地，上面是村民们的可耕地和坟地，坡下面是鸣犊街道的郭村，坡上则属于炮里街道，经常有村民顺着小路上下来往。

记者：“这会我们顺着土路绕了一圈，这条路就是村民们平时上下山的生产路。而路到这里就直接断裂了，就是因为凌晨这一次突然的垮塌，而且现在村上和镇上的领导已经来到了现场，在附近拉起了警戒线，防止有人再次上山出现可能的意外。站在路边可以看到垮塌的场景非常触目惊心，而更让人揪心的是就在山坡下有一个砖厂，有房子有车，那么到底有没有人员伤亡呢？”

村委会书记：“看了一下底下，没有人员伤亡。”

编辑： 王瑜