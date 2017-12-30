业主收房大修基金可以代收？物业提供神秘账户。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅） 最近，西安市南郊东长安街聚福苑小区的业主们在收房时，遇到了问题。物业不仅可以代收大修基金，而且还给业主提供了一个神秘的账户，不交钱，这房子甭想收。
业主：“前两天物业通知我们收房，本来高高兴兴的一件事，结果到这以后，物业的一些做法让我们不能理解。”
要收房的是西安市东长安街上煜星福聚苑小区11号楼的业主们，可当他们看到自己的新房，心先凉了一截。
业主：“一堆黄土不说了，单元门还没修好，里面的消防设施也不完善，这让我们咋收房。”
尽管早已超出了合同约定的收房时间一年之久，但直到现在，这样的环境让业主们认为，依然无法达到收房标准。
记者：“消防还没验收吗？”
物业：“没有没有，你收你的房，那些陆陆续续都会验收。”
记者：“整个小区消防都没有验收？”
物业：“没有验收。”
记者：“你们就不应该交房。”
物业：“那其他楼也是那样交房。”
目前的情况已然这样，业主们没得选。
业主：“即使这种条件我们也可以忍，但是物业还是有个条件，要到他们那把大修基金交了。如果不在他们那交，我们连钥匙都拿不到。”
收房交大修基金，这没啥说的，不过要交到物业那儿，恐怕不合适吧。
业主：“关于大修基金，物业代收是不合理的，物业还拿这个卡我们收房。”
编辑： 王瑜
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