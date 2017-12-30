赵振川山水画展在西北大学开幕 向全社会传播高雅艺术

12月30日，赵振川山水画展在西北大学博物馆开幕。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（12月30日），著名画家赵振川山水画展在西北大学博物馆开幕。本次画展是西北大学“坚定文化自信艺术名家校园行”系列活动之一，以“心象云生”为主题，共展出赵振川近年来创作的50幅山水画作。
赵振川，1944年生于西安，国家一级美术师，中国画学会副会长，陕西省美协名誉主席，陕西长安画派艺术研究院院长，国务院授予“突出贡献专家”称号。赵振川的绘画创作始终恪守“长安画派”的艺术理念，通过贴近自然，感知并领受鲜活的生命气象，以山水画的形式深入阐发中华优秀传统文化的时代价值。
赵振川在讲话中说，在大学举办画展是因为感动于“坚定文化自信”，艺术家有责任把民族文化推向新的高度，为中华优秀文化的传承创新和传播做出贡献。自己虽然年届古稀，但生命仍然要奉献给艺术、奉献给艺术创作，在不断提高精神境界、精神面貌和精神追求中，永葆艺术生命长青。
西北大学校长郭立宏在致辞中说，西北大学正在将太白校区打造为中华优秀文化的展示中心、研究中心、传播中心、体验中心，使之成为中国文化名片、陕西文化名片和西大文化名片。
近年来，西北大学组建了长安画派研究院、西北大学艺术研究院、西北大学公共艺术教育中心等平台，以此开展大学生文化素质教育，提高大学生人文素养，增强大学生文化自信，促进人才德智体美全面发展。同时充分发挥大学文化传承创新功能，向全社会传播高雅艺术，为陕西文化建设贡献力量。
编辑： 王瑜
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