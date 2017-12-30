陕西岁末奏响《新年音乐会》 将进行网络直播

西部网讯 在2017年最后一天（12月31日），作为第三届陕西省现代文化艺术节的重要组成部分，交响乐《新年音乐会》将在人民剧院上演。

担纲《新年音乐会》的陕西爱乐乐团成立于1957年，是中国最早建立的、具有广泛影响的职业交响乐团之一。曾多次走出国门演出，深受海内外观众喜爱。而陕西省文化厅官方头条号“文化陕西”将在12月31日晚7:30直播本场音乐会。

陕西省现代文化艺术节，自2015年起已成功举办了两届，为陕西现代文化艺术事业的发展做出了积极贡献，已成为继丝绸之路国际艺术节后的又一陕西文化品牌。

《新年音乐会》曲目简介：

1、《红旗颂》

2、圆舞曲《假面舞会》

3、《走西口》

4、《多瑙河之波》

5、《蓝色的探戈》

6、新疆民歌《玛依拉》

7、《乡村骑士》间奏曲

8、《匈牙利舞曲第五号》

9、歌剧《轻骑兵》序曲

10、管弦乐《狩猎波尔卡》

11、管弦乐《雷电波尔卡》

12、管弦乐《瑶族舞曲》

13、《野蜂飞舞》

14、管弦乐《蓝色多瑙河》

15、《卡门序曲》

16、《拉德斯基进行曲》

编辑： 秦怡