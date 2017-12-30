陕西青年职业学院增加8个必修课时 讲授十九大精神

在陕西青年职业学院，一堂以“十九大”精神为主题的形势与政策课正在开讲。
西部网讯(记者 秦振) 为了全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神，广泛开展理想信念教育和“中国梦”宣传教育。从12月26日到29日，陕西省委宣传部联合省高教工委将在全省81所高校集中开展“党的十九大精神进高校”学习实践活动。
在12月29日当天，当记者来到陕西青年职业学院，一堂以党的十九大精神为主题的形势与政策课，正在学校一间教室内热烈展开。
全国思政课骨干教师田廷广，从“厉害了我的祖国”等时下流行用语开始，结合党的十八大以来我国取得的重大成就，用通俗易懂形象生动的语言，为讲台下数十名学生讲解十九大精神，并与台下的学生进行交流互动，学生们不时报以热烈掌声。
陕西青年职业学院党委书记安强介绍说，学校先后邀请十九大代表及相关专家进校园宣讲，多形式、多角度为师生详细宣讲十九大提出的新思想、新观点、新战略、新举措，在师生中引起强烈共鸣。
据了解，为促进十九大精神进教材、进课堂、进头脑，学校思政理论教科研室精心备课，结合学生必修课《形势与政策》，增加8个课时专门为大学生开设学习党的十九大精神课程，教育引导学生做习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者。
记者了解到，目前陕西青年职业学院已有2000余名学生接受了十九大精神专题课的学习。近期，还在持续开展“青年学子学习青年习近平”等形式多样的实践活动。
编辑： 高政超
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