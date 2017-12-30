西安12345市民服务热线正式开通 群众诉求5个工作日办结

陕西省委常委、西安市委书记王永康，西安市委副书记、市长上官吉庆和市民代表、话务代表共同按动启动按钮。

12345市民服务热线工作人员李朵正在解答群众有关租赁型保障房的相关政策。

西部网讯（记者 陈嘉伟）经过一段时间的试运行，今天（12月30日）上午，西安市12345市民服务热线正式开通。陕西省委常委、西安市委书记王永康，西安市委副书记、市长上官吉庆和市民代表、话务代表共同按动启动按钮。

开通仪式上，上官吉庆说，12345市民服务热线的开通是西安市贯彻落实党的十九大精神，积极践行以人民为中心发展思想的具体体现，是在政府工作报告中向全市市民做出的一项庄严承诺，是强化为民服务的一项重要举措。上官吉庆希望，12345市民服务热线用心服务当好便民利民的服务员、紧密协作当好政民连心的联络员、打造品牌当好大西安的宣传员。

目前西安市12345市民热线共有人工坐席145席，分为话务组、派单组、回访组等，主要受理以下事项：

(一)各级政府工作职责、政策法规、办理流程、执法程序、审批事项及范围等政务信息咨询。

(二)各级政府职责范围内的非紧急类救助。

(三)各级政府公共管理、公共服务、城市建设、城市管理和经济社会发展等方面的投诉、举报和意见、建议。

(四)各级政府部门工作人员工作作风、服务态度、办事效率及行政效能等方面的投诉、举报。

(五)消费者合法权益受到侵害或经营者不履行法定义务的投诉。

(六)制假售假、欺行霸市、非法垄断等各类扭曲市场机制、危害群众生命财产安全、破坏公平竞争和正常交易秩序、阻碍市场经济健康发展的经济违法违规行为举报。

(七)向市民推荐生活、工作等服务企业名录。

(八)市委、市政府交办的其他事项。

根据《西安12345市民热线综合服务平台管理办法(试行)》，通常情况下，各级市民热线承办单位须在2小时内接收确认交办事项；3个工作日内联系群众并办结咨询类事项；5个工作日内办结诉求类事项。对因事项复杂，确需延期的，应当在规定办结时限内申请延期，延期时间不超过规定时限的一倍，且延期不多于两次。确因情况特殊，需办理周期较长的，由承办单位依据有关规定提出书面申请。

编辑： 辛超