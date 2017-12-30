咸阳机场携省运管局创新换乘模式 将实现空地联运

咸阳机场携省运管局创新换乘模式。

西部网讯（记者 孙鹏 刘望）“下飞机行李多想排队买张巴士票，却发现掏钱的手都腾不出来！”这样的旅途囧境以后在咸阳机场将会有新的解决办法。12月29日，咸阳机场与陕西省运管局签署《合作共建综合交通运输体系战略合作协议》，将推出“空巴通”等系列便民服务，未来旅客不排不等便可享受到空地联运的“零距离”换乘服务。

据介绍，协议以加快构建陕西省综合交通运输体系，持续完善综合运输服务功能、布局为基础，全力打造以西安咸阳国际机场为中心的道路运输集散网络，通过“航空运输+道路运输”协同发展提升综合运输便捷性，共促道路与民航客运集约式发展，实现旅客方便快捷出行。

签约仪式上，咸阳机场还与东方航空西北分公司联合发布了“宝鸡—咸阳机场—国内通航点”双向“空巴通”服务产品。以后旅客在购买东航机票的同时，可以一并选择前往宝鸡的机场巴士，一次购票支付就可以订妥汽车票和飞机票，免去了许多麻烦。

“新的空地联运产品实现了多种交通方式的深度融合，机场将以此为契机，进一步加快空陆联运、空铁联运建设，为群众提供多元化、组合式综合交通产品。”西安咸阳国际机场总经理张文革说。

陕西省交通运输厅副厅长丁胜仁表示，此次签约将进一步深化道路运输与航空运输的合作，发挥各自优势，共促道路与民航客运集约式发展，积极为建设陕西交通运输枢纽省份，打造人民满意交通作出贡献。

据了解，《战略合作协议》的签署将进一步推动陕西省综合交通运输的发展，也有助于陕西道路运输行业转型升级和西安咸阳国际机场“西部地区国家级综合交通枢纽”的建设。

编辑： 贾存真