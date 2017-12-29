铜川1500名中学生摆出“2018”巨型数字迎接元旦到来。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华 李路）回顾2017年，收获满满，它即将和我们挥手告别；2018年，满怀希望，也正在朝着我们走来。为了迎接元旦的到来，铜川市第一中学的1500多名中学生，他们用自己最特殊的方式，总结即将过去的一年，迎接将要到来的新年。

12月27日，铜川市第一中学初中部的28个班、1500多名学生，在老师的指导下，排好了队伍，摆成2018四个数字，寓意迎接2018新年的到来。数字“2”由初中二年级的学生们组合完成，数字“0”和数字“1”由初中一年级的学生们拼出来，初中三年级的学生们则摆出了数字“8”。全体教师和学生通力合作，组成了2018巨型数字方阵，大家共同庆祝2018年元旦的到来。

铜川市第一中学初一五班张文澜：“我觉得这个活动很有意义。通过这次活动，我感受到同学们团结一致，有众志成城的那种精神。通过和同学们一起摆这么大的数字，就觉得非常激动，对于2018年的打算，希望自己的学习可以保持，弱项有更大的进步，同学之间可以互相关爱，互相帮助。”

铜川市第一中学初三十班路致远：“之前我觉得时间可能是取之不尽用之不竭的，因为我们是初三嘛，经历了三年这样的活动，感觉一年一年其实过的挺快的，要更加珍惜时间，要用最少的时间干最多的事情。”

据了解，铜川市一中连续多年举办这样的活动，每年造型不一，但活动的意义一直没有改变。

铜川市第一中学初中部主任李芳：“通过这个活动，回顾2017年自己的收获得失，2018年走的更加稳健，得到一种经验和教训。第二个，通过这个活动，让学生感受到集体的力量。”