西安荣膺“国际美食之都”称号 又多一张城市新名片

西部网讯（记者 鄢山宇） 肉夹馍、羊肉泡馍、凉皮……西安的美食征服了来自世界各地的游客，12月29日，西安美食更是获得世界中餐业联合会青睐，被世界中餐业联合会授予“国际美食之都”的称号。
“国际美食之都”这块牌匾将给西安带来什么？著名学者张宝通表示，西安的美食文化源远流长，这里“好味道”将成为西安的新名片，带动西安与亚欧国家的合作，引领西安大都市的建设。
西安饮食具有国际化属性 “美食之都”实至名归
12月29日，由世界中餐业联合会、西安市商务局联合主办的“西安国际美食之都论坛暨授牌仪式”在西安举行。
据了解，本次“美食之都”申报工作，由西安市政府成立的专门机构负责。从年初申报到秋季考察，直至完成审定，历时近一年。今年11月底至12月初，联合会专家组对申报国际美食之都工作进行考察评审，走访的对象包括美食街区、各菜系代表餐饮企业、食材供应地、烹饪学校等。
专家组认为：“西安拥有无可比拟的饮食历史和文化资源，铸就了独具特色的陕菜菜系；西安饮食具有国际化属性；市场规模迅速扩大，产业贡献显著；餐饮结构体系完善；丰富的教育资源；良好的政府政策环境；国际化消费潜力巨大。
专家：西安要利用好这张“新名片”
“西安的美食文化源远流长，这里的‘好味道’将成为西安的新名片，带动西安与亚欧国家的合作，引领西安大都市的建设。”著名学者张宝通在接受记者采访时谈到，餐饮业与西安国际化之间是相互促进共荣的，西安要主动出击，宣传好、落实好，抓住“一带一路”机遇，让西安美食走的更远、更好。
世界中餐联合会主席武力对于西安获得“世界美食之都”寄予厚望，未来，他希望西安政府出台更多扶植政策，将更多地西安本地餐饮品牌推向国际，同时规划布局商业街区、对外讲好“西安故事”加大推广力度， 为西安餐饮更加国际化而蓄力出发。
西安饭店与餐饮行业协会会长高卫平认为，获此荣誉为2017年西安市餐饮行业画上了一个圆满的句号，也意味着西安市餐饮行业进入一个新的发展阶段。
编辑： 肖昌希
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