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安康富硒农产品“进校园” 与西安七所高校签约

时间：2017-12-29 18:33:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：梁筱怡

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安康富硒农产品“进校园” 与西安七所高校签约

今天（12月29日）下午，安康富硒农产品“进校园”专场推介会在西北大学举行，共有7所高校与安康富硒产品生产企业签约。

 
今天下午，安康富硒农产品“进校园”专场推介会在西北大学举行。
 
 
签约仪式
 

西部网讯（实习记者 梁筱怡） 今天（12月29日）下午，安康富硒农产品“进校园”专场推介会在西北大学举行，共有7所高校与安康富硒产品生产企业签约。

在推介会现场，众多安康富硒产品被摆上展台供来自近十所高校的参会代表品尝了解，而在这些产品中，富硒魔芋备受大家关注。“我们的魔芋产品已经进入了陕西各大商场超市，而对于像社区和学校这类相对独立的单位并没有形成有效的覆盖，所以此次活动对我们来说，是进入这类市场的一个非常有利的机会。”一家富硒魔芋生产企业代表袁先生对本次展示活动表现出极大的兴趣。

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