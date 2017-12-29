安康4县区行政审批服务局挂牌 市民办事“一枚印章管审批”

11月30日，汉阴县行政审批局揭牌现场。

西部网安康讯（记者 毛明博） 12月28日，紫阳县行政审批服务局正式揭牌，标志着紫阳县正式由“多枚印章管审批”迈入到“一枚印章管审批”的新时代。目前，安康市列为开展相对集中许可权改革试点的紫阳县、汉阴县、旬阳县、安康高新区已全部组建行政审批服务局并对外挂牌运行。

近年来，紫阳县把行政审批制度改革作为转变政府职能、提高为民实效的突破口，推进“一窗受理、内部运作、网络处理、电子监察、限时办结、统一送达”的“全程代理”运行模式，累计受理群众办事36万余件，实现了“让群众少跑腿，让信息多跑路”，深受群众和社会赞誉。今年12月，紫阳县“全程代理”政务服务模式被在陕西省推广。

今年10月，陕西省委、省政府下发了《关于开展相对集中行政许可权改革试点工作的方案的通知》中确定了紫阳县、汉阴县、旬阳县、安康高新区为试点县区。12月15日，安康市下发《关于印发汉阴县等四县区开展相对集中行政许可权改革试点工作方案的通知》就做好该项工作再部署。

据了解，紫阳等县区成立的行政审批服务局，将分散在各部门的行政许可审批事项，向一个部门整合集中，按照“精简高效、审管分离、协同监管、稳步推进”的原则，实行“一枚印章管审批”，原审批部门不再行使审批权，把工作重点转移到加强事中事后监管上，共同构建“宽进严管”的市场监管格局，从根本上破解了行政审批中存在的“部门多、盖章多、材料多、环节多、周期长”等问题，也实现“让办事群众少跑路，为投资创业者增便利”。

安康市编委办（审改办）副主任薛同新表示，今后将进一步健全审批、管理、监督运行机制，加强事中事后监管，建立健全监督制约机制，以实现“一张执照管登记、一枚公章管审批、一套流程管项目、一个网络管信用”，力争让安康为全省开展相对集中行政许可权改革试点工作探索新路径、作出新贡献。

编辑： 焦晓珊