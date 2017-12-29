安康高速路3处路段危险易堵 请错峰出行谨慎驾驶

西部网安康讯（记者 毛明博）元旦假期，安康境内京昆高速宁陕段、包茂高速小河至安康段、十天高速旬阳隧道群段属危险易堵路段，驾驶员应谨慎驾驶错峰出行。今天（12月29日），记者从安康高交大队了解到，元旦假期因出行时段相对固定，高速路站口易堵，建议市民提前错峰出行。

2017年12月30日至2018年1月1日为元旦假期，据气象部门预测，在3天元旦假期间，安康以多云或阴天为主。安康高交民警称，高速公路流量高峰将集中在每天8时至11时、16时至18时两个时段，特别是假期最后一天下午是返程高峰时段，主要高速公路上下站口非常容易拥堵排队，尽量能提前、错峰返程。

元旦假期间，安康高交大队每日定时与安康广播电台播报即时路况，并通过“安康高速交警”微博、“安康高交”微信等渠道发布相关出行信息。乘客如遇突发事故，可拨打0915-8184444全天候报警电话求助，民警将快速响应，妥善解决。

安康高交民警还建议：乘客出行前应关注高速公路天气情况，合理安排出行时间外还应对车辆胎压、灯光、制动、底盘、各油液面高度等做次全方位保养。此外，还应备好应急修车工具（打足气的备胎、千斤顶、轮胎扳手、灭火器、停车警示牌等）、地图（或GPS导航仪）、必要的食物、水和药品、检查油箱油量以及确认通讯器材畅通。

编辑： 焦晓珊