安康高速路3处路段危险易堵 请错峰出行谨慎驾驶

西部网安康讯（记者 毛明博）元旦假期，安康境内京昆高速宁陕段、包茂高速小河至安康段、十天高速旬阳隧道群段属危险易堵路段，驾驶员应谨慎驾驶错峰出行。今天（12月29日），记者从安康高交大队了解到，元旦假期因出行时段相对固定，高速路站口易堵，建议市民提前错峰出行。
2017年12月30日至2018年1月1日为元旦假期，据气象部门预测，在3天元旦假期间，安康以多云或阴天为主。安康高交民警称，高速公路流量高峰将集中在每天8时至11时、16时至18时两个时段，特别是假期最后一天下午是返程高峰时段，主要高速公路上下站口非常容易拥堵排队，尽量能提前、错峰返程。
元旦假期间，安康高交大队每日定时与安康广播电台播报即时路况，并通过“安康高速交警”微博、“安康高交”微信等渠道发布相关出行信息。乘客如遇突发事故，可拨打0915-8184444全天候报警电话求助，民警将快速响应，妥善解决。
安康高交民警还建议：乘客出行前应关注高速公路天气情况，合理安排出行时间外还应对车辆胎压、灯光、制动、底盘、各油液面高度等做次全方位保养。此外，还应备好应急修车工具（打足气的备胎、千斤顶、轮胎扳手、灭火器、停车警示牌等）、地图（或GPS导航仪）、必要的食物、水和药品、检查油箱油量以及确认通讯器材畅通。
编辑： 焦晓珊
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29
娱乐网友纷纷围观并留言调侃道：“真浪漫，海鸟竟然跟鱼相爱了！”也有网友称：“你是又开始考粉丝了嘛，但是可不可以把词记住。”12-29
娱乐董子健受观众厚爱狂喊“小董你一点都不胖”，李鸿其女粉丝众多情话技能max，展示花样表白。12-29
娱乐章子怡和小苹果在其左右，一家四口一起合力切开蛋糕，眼神中的宠溺与幸福不言而喻，现场更是有超多美食，温馨又甜蜜。”12-29
娱乐2017年12月27日，北京，papi酱现身机场，戴“本山帽”扮酷 穿阔腿裤卖萌。12-29
娱乐不仅如此，湖南卫视跨年演唱会将首次开启全网直播，除登陆湖南卫视和芒果TV之外，腾讯视频、爱奇艺、优酷也将同步直播。12-29
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28