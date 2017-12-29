宝鸡推出多项文化旅游活动，邀您游览冬日宝鸡。
宝鸡推出多项文化旅游活动，邀您游览冬日宝鸡。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 元旦将至，记者从宝鸡市旅游发展委员会了解到，2018年元月至3月，宝鸡市精心推出滑雪游、温泉游、民俗游、历史文化游等多项精彩纷呈的文化旅游活动，邀您感受别样的冬日宝鸡。
记者了解到，2018年元月至3月底，宝鸡各区县将开展多项文化旅游活动，眉县、太白县、凤县结合自身优势，将举办精彩的冰雪、温泉体验活动。眉县太白山温泉滑雪节期间，将举行太白山温泉滑雪节开幕式、千人元旦狂欢滑雪派对、300万元滑雪惠民活动。太白县首届冰雪大会暨冰雪节期间将开展自由式单双板表演及果酱赛比赛、男子双板、雪地拔河、踏雪竞速、雪地战等冰雪比赛。凤县冬季旅游活动期间，秦岭七彩云顶滑雪场对外开园、秦岭云顶冰上乐园对外开园，开启冬季激情滑雪体验。
此外，宝鸡陈仓区九龙山冬季特色系列节庆活动、扶风一口香臊子面和兰州牛肉面“面对面”、千阳县乡村休闲游、渭滨区炎帝陵冬季研学旅游活动、高新区太阳市春节年货节、岐山县冬季旅游活动、金台区西府天地周末文艺演艺活动、凤翔县“开启新征程共筑中国梦”首届剪纸大赛及展览等一批特色节庆活动将掀起宝鸡冬季旅游热潮。
宝鸡多个景区也将开启旅游惠民活动，宝鸡九龙山、青峰峡、大散关、消灾寺等多个景点将开展门票优惠活动。太白山旅游度假区温泉暖冬优惠活动期间，各温泉旅游体验点将开展多重优惠，助力宝鸡冬日旅游。
编辑： 焦晓珊
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