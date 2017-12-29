宝鸡通报4起“三个助力”方面违规违纪典型案例

西部网宝鸡讯 （记者 鲁鹏飞） 为切实加大“三个助力”方面违规违纪问题的惩处力度，持续释放失责必问、问责必严的强烈信号，12月29日，宝鸡市纪委对外通报近期查处的4起典型案例：
麟游县丈八镇曲家沟村贫困户识别不精准问题。曲家沟村将收入稳定且名下有注册公司、个体店面、车辆的5户群众确定为贫困户，在群众中造成不良影响。村支部书记田元福、村委会主任张鹏博、村会计田红钊、马木庄组组长田建朋分别受到党内严重警告处分；村第一书记、镇财政所干部冯润科、镇包村干部柏耀世分别受到党内警告处分；包村组长、镇财政所所长李鹏林受到行政警告处分。
金台区硖石镇吴岳庙村违规收取移民搬迁贫困户建房资金问题。吴岳庙村在实施易地移民搬迁时，违规向9户贫困户超标准收取建房资金共计9.01万元，主要用于征地、青苗补偿、人工等费用。近期，吴岳庙村党支部书记郭秋记、村委会主任张武成分别受到党内警告处分，违规收取费用已退还贫困户。
千阳县原住房和城乡建设局局长朱文科、县环卫站站长罗亚中在绿化工程招标中以权谋私为他人提供便利问题。朱文科、罗亚中利用职务便利收受某园林公司现金、礼品，为该公司在绿化工程招标中提供帮助并使其中标，扰乱了正常的招投标秩序。朱文科、罗亚中分别受到党内警告处分。
高新区八鱼镇清庵堡村垃圾场环境污染问题。2015年至2017年，清庵堡村一村民租赁该村一处荒沟私设垃圾场，倾倒附近企业及村组生产生活垃圾并收取费用，造成环境污染。因整治不力，八鱼镇镇长朱海涛、镇政府分管领导黄保安、镇城管卫生办主任汪继军分别受到行政警告处分。
编辑： 焦晓珊
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