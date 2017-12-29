咸阳机场进境免税店开业 回到家门口还能接着买

12月29日，西安咸阳国际机场进境免税店正式营业。
12月29日，西安咸阳国际机场进境免税店正式营业。
西部网讯（记者 彭芬 通讯员 邓卓）出国旅游“买买买”，只恨自己行李箱太小？好消息来了，今天（12月29日），西安咸阳国际机场进境免税店正式营业，今后从西安咸阳机场口岸通关的进境旅客在家门口就可以继续“买买买”。
据悉，西安咸阳国际机场进境免税店由西部机场集团有限公司与深圳市国有免税商品（集团）有限公司共同出资成立，是全国第19家、陕西省首家口岸进境免税店。
该免税店位于T3航站楼国际到达厅，商业面积576平米。西部网、陕西头条记者在现场看到，免税店内主要经营烟、酒、香化、精品、食品等品类商品。女士喜爱的古驰、兰蔻、雅诗兰黛等国际顶级香化品牌，男士青睐的万宝路、七星、人头马等高端烟草、酒水品牌应有尽有。工作人员表示，免税店目前单品种类已达到2000多种。
据悉，从开业当天开始到明年三月底，进境免税店将开展丰富多样的促销活动，全场商品均可享受95折优惠，部分商品还可享8折优惠。
“进境免税店的设立主要为了进一步完善机场免税业态，加快构建品牌消费新格局。”西部机场集团相关负责人表示，今后将通过建设“机场—免税企业—消费者”三方共赢的经营模式，更好地引导海外消费回流，助力陕西省打造中高端消费的新引擎，为陕西打造“一带一路”交通商贸物流中心，推动地方经济社会发展做出贡献。
编辑： 彭芬
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