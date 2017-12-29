网络PK实体丨宝鸡人认为实体超市价格虚高 含店面人工费

50多岁的韦先生偏爱网上购物，觉得实体超市价格偏高，不实惠。
从调查结果来看，宝鸡人比较理性，实体超市和网上购物频次基本持平。
随着现代物流业不断发达，网上超市让消费者添补家用变得更加便捷，线上电商与线下实体竞争也日趋激烈，为了解消费者对两者的真实评价，本周起西部网特推出“超市消费大调查”，将分别走进渭南、宝鸡、榆林、延安、汉中、咸阳等6市实地展开问卷调查，从价格、品类、消费体验以及售后等多维度进行走访，还原陕西地市线下超市的生存现状。
西部网讯（记者 李媛 实习生 梁筱怡）宝鸡市是陕西省的第二大城市，根据当地统计数据，通过电商平台售出的擀面皮，每年能卖出12个亿。那么宝鸡人的商超和网上消费习惯又是如何呢？12月28日，记者在宝鸡市进行问卷调查。从调查结果来看，宝鸡人比较理性，实体超市和网上购物频次基本持平，在考虑价格的同时，也权衡商品质量。
宝鸡人为啥理性？实体超市体验好PK网上购物质量没保证
记者选取了宝鸡文理学院老校区、宝鸡市人民公园、高新区风俗小吃店等几处人流密集场所发放问卷100份，此次问卷共设计包括喜欢去实体超市购物还是网上、哪种购物体验更好、哪些品类商品你更青睐网上购买、对哪些促销活动感兴趣等问题19个，覆盖不同年龄段消费者。
从宝鸡站调查问卷结果分析来看，参与投票的女性和男性占比各半，其中女性主要集中在23岁以下、31—50岁这两个年龄段。67%消费者觉得实体超市购物体验更好，34%消费者每个月要去线下超市3-4次，57%消费者平均每次需花费100—300元。
“我们还是喜欢去附近的超市买，方便，也快嘛，买了就能拿回来用了，小东西的不用在网上买。”调查结果显示，50%的宝鸡消费者去实体超市购物是因为距离家近，去实体超市最爱购买食品，占比达到63%。数据分析结果显示，消费者选择实体超市购物主要是觉得方便，遇到质量问题能及时处理，43%宝鸡人给实体超市的售后服务打分超过80。
在网店和实体店的选择上，43%的宝鸡人实体超市和网上购物各占一半，他们认为在网上购物省时省力，价格优惠这两点最重要，分别占比70%和60%，而在对实体店最不满意的选项里，50%的调查者认为价格虚高，结算时间长占23%。
编辑： 李媛
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