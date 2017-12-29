西部网微博获"2017陕西十大V影响力媒体"殊荣。

2017陕西十大V影响力媒体榜单。

西部网讯 (记者 蔡菲菲 实习记者 张锦茹）12月28日晚，2017浐灞微博之夜暨新浪陕西六周年盛典在西安举行，来自企业、媒体、微博达人等近两百位行业精英出席。晚会现场颁布了2017年度十大影响力媒体、2017年陕西十大自媒体微博、2017年度陕西文化传播影响力贡献奖等七大榜单系列奖项。其中，西部网微博荣获2017年度陕西十大V影响力媒体奖项。

西部网微博是西部网在新浪微博上打造的官方媒体账号，是西部网新媒体移动矩阵的重要组成部分。2017年，西部网微博继续发挥其“权威、迅速、亲切”的特点，坚持内容新、快、准，关注民生、聚焦热点，与网友深度互动。

2017年，西部网微博共发布内容2.7万条，净增粉丝25万，截至目前粉丝总量已到达59.5万，活跃粉丝率达64%以上。西部网微博日均阅读量超过57万，日均互动量（转发、评论、点赞数）达到1200次左右。2017年，西部网微博的影响力、活跃度、覆盖度、传播力不断攀升，在陕西媒体中位居前列。

编辑： 张锦茹