秦始皇帝陵博物院举办文创大赛 面向全球征集作品

“秦韵匠心 俑靓全球”秦始皇帝陵博物院文创大赛启动。

“秦韵匠心 俑靓全球”秦始皇帝陵博物院文创大赛启动。

西部网讯（记者 贺桐）今天（12月29日）上午，“秦韵匠心 俑靓全球”秦始皇帝陵博物院文化创意大赛正式启动，首次面向全球征集文创作品。

为追寻千年历史文化脉搏，挖掘当下新生代原创力量，引领文化创意设计紧贴大众生活，打造开放性、代表性、国际化、生态化的秦文化弘扬平台，建立秦文化特色创意产业链，历时半年的文创大赛正式启动。

参赛作品要求以全新的思维深入挖掘秦始皇帝陵博物院文化文物资源的价值内涵和文化元素，开发具有秦始皇帝陵博物院历史印记的原创文创产品。

作品必须主题鲜明，造型新颖，色调和谐，寓意深刻。拥有或可申报产品的知识产权，制作工艺独特，或运用新材质或新技术。

比赛设金、银、铜奖各5名以及最佳宣传形象奖、最佳环保奖、概念设计奖、优秀作品奖等。参赛选手可通过秦始皇帝陵博物院官网以及官方微信等途径报名。

秦始皇帝陵博物院院长侯宁彬说，文创大赛将积极响应国家政策，将合理利用、盘活文物资源，推动博物院文创产业发展，并成为文创产品开发试点单位的标杆与先驱。

据了解，整个大赛贯穿2018年上半年，启动仪式之后到来年4月份为大赛征集作品及巡展环节，来年5月18“国际博物馆日”当天举行颁奖典礼。

编辑： 贺桐