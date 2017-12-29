工业生产许可制度改革 2018陕西将实施"先证后核"

推进工业生产许可制度改革，2018陕西将实施“先证后核”。
陕西省质监局新闻发言人、总工程师牛子仲致发布辞。
西部网讯（记者 赵昊）今天（12月29日）上午，陕西省质量技术监督局推进工业产品生产许可制度改革新闻发布会在西安召开。据悉，从2018年1月1日起，陕西质监局将对特种劳动防护用品等17类省级发证产品实施“先证后核”。
实现“一企一证” 未来质监信息系统将覆盖全省
随着我国经济发展从高速增长转向高质量发展，陕西省质监局以激发市场活力、落实企业质量安全主体责任、服务企业发展为目标，逐步建立起了“企业主体责任、政府依法监督、社会共治质量”的新型工业产品生产许可证监管体系。
为最大程度减轻企业负担，省质监局决定，发证机关在审批发证前，不再对企业产品进行抽样、封存和检验，而是由企业自行委托有资质的检验机构进行产品检验。
面对过去企业申报、部门受理、颁发证书等繁琐的手续办理环节，未来省质监局将构建覆盖全省的“质量监督信息系统”，实现全流程在线办理。同时，将“一企多证”调整为“一企一证”，企业只需申请一次，就可办理一张包含多个产品类别的许可证，极大程度上减轻了企业的负担。
明年1月1日起实施“先证后核” 最快3天拿证
“经国家质检总局批准，从2018年1月1日起，我们将对特种劳动防护用品、建筑防水卷材等17类省级发证产品全面实施‘先证后核’。”陕西省质监局新闻发言人、总工程师牛子仲介绍说。
据介绍，“先证后核”制度中，“先证”简化了审批程序，企业只需在省质监局网站提交申请单、保证质量安全承诺书和工商营业执照，经形式审核通过后即可发放工业产品生产许可证，企业最快可在3日内拿到证书。
而“后核”则优化了审查流程，保证监管要求不下降。在发证后20个工作日内，监管部门派出核查组，对企业进行生产许可条件现场核查。若现场核查发现企业不具备生产许可条件的，或存在质量违法行为等情况，立即撤销先行发放的生产许可证，并对企业质量问题和违法行为进行处理，切实维护市场秩序和消费者利益。
未来19类省级发证权下放基层 实行“谁行权、谁担责”
2018年省质监局将大幅度向基层放权，在已将食品相关产品等4类产品的受理、审查、审批权限委托下放各市局的基础上，明年将把省级发证的19类产品全部委托下放给基层部门，并按照“谁审批、谁负责”，“谁主管、谁监管”，“谁行权、谁担责”的原则，消除基层工作中“不审批只担责”的顾虑。
下一步，陕西省质监局将加快推进“放管服”改革，落实为市场主体减负担、为质量安全强保障、为公平营商创条件的举措，进一步提高经济发展质量，充分发挥质监服务作用，为实现陕西追赶超越目标提供坚强的质量安全保障。
编辑： 张娟
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