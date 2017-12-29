300名员工讨薪多年未果 法院帮忙终于拿回工资

莲湖法院将467万元兑付给酒店员工。

在执行会议现场，300名讨薪员工感叹终于拿到了工资。

西部网讯（记者 李媛）“不容易啊，太不容易了，终于拿回钱了，我们苦苦要了两年，都没要回来，这次多亏了法院，大家心里都特别高兴。”12月29日上午，西安市莲湖区法院为300名原西安军安王朝大酒店员工“讨回”了工资，共计467万元。

酒店停业拖欠员工工资 300名员工多次讨薪未果

2010年9月，来自泾阳县的张岗进入西安军安王朝大酒店做厨师，工资约定2500元/月，期间，酒店没有跟张岗签订劳动合同。2015年5月至10月，该酒店拖欠张岗工资14339元，酒店也在10月停业。同年10月31日，张岗以该酒店拖欠工资为由解除劳动关系。后张岗申请仲裁，但该酒店相关人员均未现身。

潘婷曾是军安王朝大酒店的西餐厅经理，直到酒店停业，她还有2万多元的工资没拿到，“我们自己向老板讨薪20多次，一直都要不到，这才求助了法院。”潘婷说。

记者了解到，2016年4月以来，西安莲湖区法院共受理张岗、潘婷等300人与被该酒店劳动争议案件300件，其中仲裁268件、判决32件。自案件执行之日起，执行局办案人员数次前往莲湖区玉祥门的这家酒店实地查看，发出传票、执行通知书、财产报告令。但被执行人未到庭，未申报财产，未自觉履行生效法律文书确定的义务。

莲湖法院拿回467万执行款 员工终于拿到工资

西安市莲湖区法院党组书记、院长刘群介绍，因该批案件涉及民生，且申请人数众多、案件影响大、社会关注度高。莲湖法院执行局对300件案件成立执行专案组调查。执行法官通过调查发现，军安王朝大酒店所使用的房产为租赁房产，该房产属西安瑞祥房地产开发有限责任公司所有。但军安王朝大酒店享有西安瑞祥房地产开发有限责任公司90%的股权，鉴于两公司在经营过程中人员、财产高度混同，据此，法院追加西安瑞祥房地产开发有限责任公司为本案被执行人。

随着调查的进一步深入，执行人员了解到，西安瑞祥房地产开发有限责任公司在济南市中级法院和西安市中级法院均涉案被执行，执行标的约5.5亿元，该房产已被济南中院和西安中院先后查封，案件执行再度陷入僵局。因房产已被查封，且已进入拍卖程序。但房产内的财物属军安王朝大酒店。2016年11月5日，莲湖法院执行局对军安王朝大酒店楼内所有财产进行清点、强制查封。

2016年11月15日，莲湖法院作出执行决定，依法将被执行人西安军安王朝大酒店和西安瑞祥房地产开发有限责任公司纳入失信名单后，执行法官通过与公安等部门协调、多次约谈公司股东，赶赴榆林寻找酒店股东。

酒店股东最终表示理解职工的困难，愿意解决涉案款项。经统计，莲湖法院执行局共执行回案款467万元，依照 “工资+单倍加班费”的模式，员工将按比例领取。

编辑： 李媛