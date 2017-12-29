流感通过飞沫传染 建议接种疫苗少去拥挤公共场所

近期陕西流感高发，群众应做好防护。（省疾控中心供图）

西部网讯（记者 彭芬）近日，陕西进入流感高发季，西部网、陕西头条记者从多所医院了解到，近期来医院看感冒的患者明显增多，其中又以儿童居多，西安市儿童医院日均门诊量达6000多人次。

陕西省疾控中心提醒，学校和托幼机构等集体单位内人群密集，易引起呼吸道传染病的传播，因此这些单位要加强健康监测、做好晨午检及因病缺勤登记工作，发现疫情应及时上报，并做好疫情防控。流感样症状患者不要带病上学，以免传染给其他人。

未感染人群可接种流感疫苗 应保持良好生活习惯

省疾控中心专家表示，陕西流感高发季在每年的10月至次年3月，其中11月至1月流感发病率在全年中处于最高水平。流感主要通过咳嗽或打喷嚏时产生的呼吸道飞沫在人与人之间传播，或通过接触表面沾有病毒的物品后再接触口鼻而染病。目前陕西主要流行的三种人流感病毒是甲型H1N1、H3N2和乙型流感，三者均有存在。

专家建议，在流感的流行高发季节，只要尚未感染流感病毒，都可通过接种流感疫苗预防流感或降低感染后的临床症状。尤其是5岁及以下婴幼儿、60岁及以上老年人、有其他慢性疾病的患者可通过接种疫苗进行防护。

同时要注意勤洗手、勤漱口，不要用脏手触摸脸、眼、口等部位，出门在外要尽量站在空气通畅的地方，尽量少到拥挤的公共场所，雾天外出可戴口罩。打喷嚏或咳嗽时应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫污染他人。流感患者在家或外出时佩戴口罩，以免传染他人。

定时开窗通风，保持空气流通和清新。新鲜空气能够去除过量的湿气和稀释室内污染物。让阳光射进室内，阳光中的紫外线还具有杀菌作用；也可用食醋熏蒸房间，起到消毒效果。

一些好的生活习惯能有效抵御流感病毒入侵。要避免受凉，及时增添衣物；注意生活规律，保证睡眠充足；加强锻炼，增强体质；注意多补充些鱼、肉、蛋、奶等营养价值较高的食物， 多吃富含维生素c的新鲜蔬菜水果；多喝水，让鼻黏膜保持湿润。

中医教你熬制“金菊防感汤” 提前服用预防流感

为帮助群众有效抵御流感，陕西省中医药管理局组织首届全国名中医、西安市中医医院教授杨震及其团队拟定了预防流感的中药方——“金菊防感汤”。

“金菊防感汤”取金银花15g、菊花10g、桑叶10g、北沙参15g、麦冬15g、陈皮12g、桔梗15g、板蓝根15g，每剂水煎2次，每次20分钟，共煎取500ml，分2-4次服用，成人日一剂，10岁以上儿童日半剂，10岁以下根据年龄酌减。该药方有助于清热润肺、解毒利咽。

杨震提醒，“金菊防感汤”预防流感需提前服用，如若出现发热、咽干、流涕、咳嗽、呼吸困难等症状应及时到医院就诊。切忌不当回事，更不要自己胡乱吃药，以免延误诊断和治疗，即耽误了自己，又可能影响他人。

编辑： 彭芬