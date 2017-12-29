陕西广电卫星传媒集团与陕西供销企业集团签署战略合作协议。

陕西广播电视台总编辑胡劲涛致辞。

陕西省供销合作总社党组书记、主任、陕西供销企业集团有限公司董事长杨效宏致辞。

西部网讯 12月29日上午，陕西广电卫星传媒集团与陕西供销企业集团在曲江文化大厦签署战略合作协议， 陕西广播电视台总编辑胡劲涛，陕西广电卫星传媒集团有限公司总裁耿振豪，陕西省供销合作总社党组书记、主任、陕西供销企业集团有限公司董事长杨效宏等出席签约仪式。

2016年以来，陕西卫视不断创新经营机制，成立陕西广电卫星传媒集团有限公司，结合陕西广播电视台和陕西广播电视集团加快媒体深度融合发展的要求，打破现有体制机制束缚，充分利用市场化的运作模式，发挥在平台、内容、广告、营销等方面的优势，为全方位的企业运作和项目落地提供了机制保障和执行条件。

2017年集团成立了陕西广电农产品营销有限公司，与各级政府和供销合作社及广大企业开展农业产业领域合作。此次双方携手将围绕县域农产品的品牌建设和销售，共同打造以“特色农产品宣传营销体系”为主的农业产业精准扶贫模式。即通过优势资源整合互补，引进先进的农业生产过程化标准，提升品牌知名度的同时实现销售转化，促进陕西省农产品品牌升级，建立起高效、诚信的农业精准扶贫新模式。

双方在政策引领、组织体系、营销网络体系、为农服务体系、商品资源以及电子商务等诸多方面具有很强的互补性、共融性，也有着广阔的合作空间。为促进战略合作的落实，在产品营销领域，双方在资源对等的情况下相互开放并优先选择合作。陕西卫视的新闻、周播节目、播出时段、电商平台等资源，以及陕西供销企业集团系统内的宣传推广渠道，将共同为合作产品和项目进行宣传推广。

在农产品和加工产品品牌运营上，以陕西供销企业集团“三秦缘”与陕西广电卫星传媒集团“秦产递”将计划实现共同持有、共同运营。未来双方还计划共同打造省内首家精准扶贫电视电商平台，打造互联网＋现代农业，同时结合平台成立农产品销售扶贫基金，建立精准、定向扶贫项目。

在条件成熟的情况下，战略合作双方还将共同成立与农资销售和农业种植体系推广相关的项目运营公司，通过媒体合作资源优势及供销系统的县域资源优势，推广农业部推荐的标准化农业生产过程管理体系，推动县域农产品种植标准，增加出口份额。

通过本次战略合作协议的签订，双方将建立更加紧密的合作关系，不断拓宽合作领域，创新产业扶贫模式，共同为全省产业扶贫工作做出新的贡献。

编辑： 刘望