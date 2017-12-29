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横山清理二硫化碳生产黑作坊 查封二硫化碳产品

时间：2017-12-29 11:22:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：马广浩 李明

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横山清理二硫化碳生产黑作坊 查封二硫化碳产品

近日，横山区政府针对近期区内部分乡镇出现二硫化碳生产黑作坊的问题，安排部署了专项清理行动。

西部网榆林讯 （记者 马广浩 李明）近日，横山区政府针对近期区内部分乡镇出现二硫化碳生产黑作坊的问题，安排部署了专项清理行动。

12月25日，横山区委常委副区长刘咏康，带领区安监局、环保局、公安局、工商局、土地局、林业局、雷龙湾镇政府等有关部门，组成联合执法组，对正在生产的雷龙湾镇黑河村二硫化碳黑作坊进行了现场取缔。对该厂的生产原料硫磺、焦炭、烟煤进行当场扣押，现场扣押硫磺约6吨，焦炭约10吨，烟煤约40吨；扣押自备发电机一台，柴油两桶，导热油两桶；对约10多吨二硫化碳产品进行了查封。

目前，现场的设备、炉窑正在拆除中，安全、环保等部门正在对案件进行进一步调查。

编辑： 张娟

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